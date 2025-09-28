Report bestätigt: Chemiebranche unter Druck

Ein aktueller Branchenreport der RS Group zeigt: Die europäische Chemieindustrie steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Hohe Energiepreise, regulatorischer Druck und die Transformation hin zu nachhaltigeren Prozessen fordern Unternehmen heraus. Gleichzeitig eröffnen sich neue Chancen durch Digitalisierung und effizientere Instandhaltung.

Die europäische Chemiebranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Ökologische Anforderungen, digitale Technologien und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen die Entwicklung. Neben geopolitischen und regulatorischen Faktoren erhöhen auch steigende Energiepreise den Druck auf die Unternehmen.

In der DACH-Region kommen spezifische Herausforderungen hinzu: In Deutschland wirkt sich die schwächelnde Automobilproduktion auf die Nachfrage aus, während in Österreich ambitionierte Klimaziele den Transformationsdruck erhöhen. In der Schweiz stehen zudem internationale Forschungskooperationen im Fokus.

Fünf Handlungsfelder im Fokus

Der Report identifiziert zentrale Ansatzpunkte für die Zukunftsfähigkeit der Branche. Dazu zählt der ökologische Wandel, der langfristig Wachstumspotenziale bietet, aber kurzfristig Investitionen erfordert. Ebenso wichtig sind energieeffiziente Prozesse, die Kosten senken und Emissionen reduzieren.

Die digitale Transformation – insbesondere der Einsatz von KI – eröffnet zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten in Produktion und Instandhaltung. Ergänzend gewinnen strategische Beschaffung sowie ein professionelles Management von MRO-Prozessen an Bedeutung, um Lieferkettenrisiken zu minimieren.

Instandhaltung als strategischer Hebel

Ein besonderer Fokus liegt auf der vorausschauenden Instandhaltung. Zustandsüberwachungssysteme ermöglichen es, Anlagenzustände kontinuierlich zu analysieren und ungeplante Stillstände zu vermeiden.

Damit lassen sich nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Gleichzeitig können technische Ressourcen gezielter eingesetzt werden, sodass sich Fachkräfte stärker auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Kooperation als Erfolgsfaktor

„Erzeugnisse der chemischen Industrie finden sich überall. Sie liefert die Grundstoffe für unendlich viele Gegenstände, die uns im Alltag begegnen. Trotz ihrer immensen Bedeutung ist die Branche nicht gegen Herausforderungen immun. Der Schlüssel, um ihnen zu begegnen, liegt in der Zusammenarbeit. Partner wie RS können ihre Erfahrung und Know-how einbringen. So muss kein Chemiehersteller die notwendigen Maßnahmen allein umsetzen. Mit unserer globalen Präsenz sind wir in der Lage Unternehmen auch marktübergreifend zu unterstützen. Unsere Value Added Services spielen außerdem eine wichtige Rolle bei Instandhaltungs-Best-Practices“, betont in diesem Zusammenhang Stefan Rücker, Corporate Account Manager Field Sales DACH bei RS.

Links:

Den vollständigen Branchenreport können Sie hier anfordern.

Steigende Energiepreise und regulatorische Vorgaben erhöhen den Druck auf die Chemieindustrie. Bild: RS

Artikel per E-Mail versenden