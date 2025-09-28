Schaeffler gewinnt Hermes Award

Auf der aktuell stattfindenden Hannover Messe 2026 wurde Schaeffler nun mit dem Hermes Award ausgezeichnet. Prämiert wurde eine Plattform für hochintegrierte Aktuatoren, die speziell für humanoide Robotik entwickelt wurde. Die Lösung kombiniert kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte und zielt auf eine wirtschaftlichere Skalierung der Servicerobotik.

Im Rahmen der Messeeröffnung am 19. April 2026 erhielt Schaeffler den Hermes Award, einen der wichtigsten Industriepreise. Die Jury unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, wählte das Unternehmen aus drei Nominierten aus. Die Preisverleihung übernahm Bundesforschungsministerin Dorothee Bär im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz.

Im Zentrum der Auszeichnung steht eine Plattform für hochintegrierte Aktuatoren, die für den Einsatz in Gelenken humanoider Roboter konzipiert wurde. Sie kombiniert Servo-Elektromotoren mit integrierter Leistungselektronik und Encodern. Je nach Anwendung kann das System mit Planeten- oder Wellgetrieben ausgestattet werden.

Ziel der Entwicklung war eine möglichst kompakte Bauweise bei gleichzeitig hohem Dauerdrehmoment. Laut Hersteller konnte der Bauraum im Vergleich zu aktuellen Marktlösungen um rund 20 Prozent reduziert werden.

Die Plattform zielt darauf ab, Systemkosten zu senken und damit die industrielle Skalierung der Servicerobotik zu erleichtern. Durch die hohe Integration sollen sich Anwendungen effizienter realisieren lassen – sowohl in industriellen als auch in gewerblichen Einsatzfeldern.

Links:

www.hannovermesse.de

www.schaeffler.com

Seit mehr als 20 Jahren zeichnet die Deutsche Messe AG alljährlich im Rahmen der Hannover Messe ein Unternehmen mit dem Hermes Award aus. Dabei handelt es sich um den international bedeutendsten Industriepreis. Ausgezeichnet wird ein Produkt beziehungsweise eine Lösung mit einem besonders hohen technologischen Innovationsgrad. Dabei ist die Marktreife ein wichtiges Kriterium. Bild: Deutsche Messe AG

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