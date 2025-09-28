Schaeffler und Delair kooperieren

Schaeffler und der französische UAS-Hersteller Delair haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Produktion militärischer Drohnen in Europa auszubauen. In Frankreich entsteht eine neue Fertigungslinie, die bereits ab November eine tägliche Stückzahl von bis zu 100 Drohnen erreichen soll. Im Fokus stehen Kampf- und Abfangsysteme zur Stärkung europäischer Sicherheitsfähigkeiten.

Die Motion Technology Company Schaeffler und der französische Drohnenspezialist Delair bündeln ihre Kompetenzen in einer neuen strategischen Industriepartnerschaft. Ziel ist der schnelle Ausbau der Produktionskapazitäten für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) in Europa.

Kern der Kooperation ist eine neue Fertigungslinie am Standort Frankreich. Dort sollen zunächst Drohnen vom Typ Damoclès sowie die neu angekündigte Abfangdrohne Aspik produziert werden. Die Systeme wurden bereits teilweise von der Beschaffungsbehörde DGA des französischen Verteidigungsministeriums qualifiziert und befinden sich im militärischen Einsatz beziehungsweise in der Einführung.

Die Anlage ist darauf ausgelegt, eine industrielle Serienfertigung zu ermöglichen. Bereits ab November soll die Produktion auf bis zu 100 Drohnen pro Tag ausgelegt sein.

Mit der Kooperation wollen beide Unternehmen die europäische Fertigungsbasis für militärische Multirotor-Drohnen und deren Subsysteme stärken. Schaeffler bringt dabei seine industrielle Fertigungskompetenz ein, während Delair Entwicklung, Integration und operationelle Drohnenexpertise beisteuert. Ziel ist eine langfristige industrielle Partnerschaft, die skalierbare Produktionsstrukturen schafft und die Verfügbarkeit moderner UAS-Systeme erhöht.

Links:

www.schaeffler.com

Mit der Integration wollen beide Partner Serviceorganisationen bei der Optimierung ihrer Außendienstprozesse unterstützen. Neben einer effizienteren Einsatzplanung sollen Unternehmen von einer verbesserten Ressourcennutzung und höherer Produktivität profitieren. Bild: Schaeffler

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