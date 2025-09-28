SEF Smart Electronic Factory e.V. mit neuem Vorstand

Die Industrie-4.0-Initiative SEF Smart Electronic Factory e.V. hat ihren Vorstand für die neue Amtsperiode gewählt. Im Amt bestätigt wurden Gerd Ohl (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Gerrit Sames (2. Vorsitzender) und Ulrike Peter (Pressesprecherin). Neu in den Vorstand aufgenommen wurde Uwe Jörk, der künftig den Bereich Finanzen verantwortet.

Der 2015 gegründete Verein entwickelt Digitalisierungslösungen für die Anforderungen des produzierenden Mittelstands. In der Smart Electronic Factory in Limburg a. d. Lahn werden dafür digitale Produktionsszenarien unter realen Bedingungen getestet, validiert und in die Praxis überführt. Mitglieder sind Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam an praxistauglichen Lösungen für die digitale Transformation arbeiten.

Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH und Gründungsmitglied des Vereins, betont: „Für den produzierenden Mittelstand ist entscheidend, dass digitale Technologien nicht im Labor bleiben, sondern praxiserprobt und direkt anwendbar sind. Im SEF testen wir Lösungen unter realen Bedingungen und entwickeln konkrete Konzepte, die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen – ob in der Fertigung oder in Querschnittsthemen wie ESG und PCF.“

Prof. Dr. Gerrit Sames von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), ebenfalls Gründungsmitglied, ergänzt: „Unsere jüngste Mitgliederbefragung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigt, dass viele mittelständische Unternehmen hier noch am Anfang stehen. Wir entwickeln deshalb Use Cases, die sich auf die ‚Low Hanging Fruits‘ konzentrieren, also auf realistisch umsetzbare Anwendungen mit erkennbarem Nutzen. Entscheidend ist, dass Digitalisierung messbar bleibt und wirtschaftliche Vorteile bringt.“

Ulrike Peter, Geschäftsführerin der punctum pr-agentur GmbH, die den Verein seit seiner Gründung kommunikativ begleitet, unterstreicht: „Wir wollen erfolgreiche Praxisbeispiele sichtbar machen, an denen sich Fertigungsunternehmen orientieren können. Der Austausch im Verein bietet wertvolle Orientierung und zeigt, wie digitale Technologien pragmatisch in Produktions- und Organisationsprozesse integriert werden können.“

Uwe Jörk, Leitung Consulting & Projektmanagement bei PC Tutor, bringt neue Impulse in den Vorstand ein: „Automatisierung und KI-gestützte Tools können Abläufe in Produktion und Verwaltung deutlich vereinfachen. Im SEF möchten wir Mittelständler motivieren, neue Technologien einfach auszuprobieren und so zu erkennen, wie sie spürbar Entlastung und Produktivität bringen.“

Die Vorstandswahl fand im Rahmen des Lenkungsausschusses bei der Limtronik GmbH in Limburg statt. Neben der Wahl standen aktuelle Projekte, Workshops zu Digitalisierungsthemen sowie die Vorstellung neuer Mitglieder – darunter APC-TEC und LIKS – auf der Agenda. Im Fokus der Diskussionen lagen insbesondere Automatisierung, flexible Fertigung und digitale Prozessoptimierung mit KI. Bild: SEF Smart Electronic Factory

