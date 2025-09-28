Seilflechter: Neue Spleißanleitung als praxisnahes Handbuch

Der Braunschweiger Tauwerkspezialist Seilflechter hat eine neue „Spleißanleitung“ veröffentlicht — ein praxisnahes Handbuch für alle, die Seile sicher bearbeiten wollen: von der einfachen Reparatur bis zu komplexen Anwendungen.

Das Handbuch richtet sich an Einsteiger ebenso wie an Fachleute aus Industrie, Handwerk und maritimer Praxis. Die Autoren Andreas Halle und Egmont Friedl haben es bewusst so konzipiert, dass es beiden Gruppen einen klaren Zugang bietet.

Schritt-für-Schritt für Einsteiger und Profis

Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und anschauliche Illustrationen machen die einzelnen Arbeitsschritte nachvollziehbar und direkt umsetzbar. Wer noch nie gespleißt hat, findet ebenso einen strukturierten Einstieg wie erfahrene Anwender, die ihr Wissen vertiefen möchten.

Wo das Buch erhältlich ist

Die „Spleißanleitung“ ist über den Onlineshop von Seilflechter unter shop.seilflechter.de erhältlich. Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 29 der aktuellen B&I.

Links:

www.seilflechter.de

Das Hardcover-Buch (ISBN: 978-3-866-96800-4) ist zum Preis von 12,90 Euro in Deutsch, Englisch und Niederländisch erhältlich. Bild: Seilflechter

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