Werkzeug sicher befestigt

Seilflechter erweitert sein Sortiment um ein Programm an Werkzeug-Absturzsicherungen des britischen Herstellers NLG. Unter dem Motto „Alles muss oben bleiben“ sollen Handwerker, Monteure und Servicetechniker künftig besser geschützt arbeiten können – auch in großen Höhen.

Ob Hammer, Schraubendreher, Funkgeräte oder Schutzbrillen – das Risiko herabfallender Gegenstände ist auf Baustellen und in Wartungsumgebungen groß. Mit den Produkten von NLG (Never Let Go), die Seilflechter ab sofort in Deutschland vertreibt, können Werkzeuge und Ausrüstung zuverlässig gesichert werden.

NLG gilt international als Vorreiter für Werkzeug-Absturzsicherungen. Die Lösungen sind robust, praxisgerecht und auf hohe Belastbarkeit ausgelegt. „

Der neue Seilflechter-Katalog bietet einen Überblick über das Sortiment und gibt praktische Hinweise für die Auswahl und den sicheren Einsatz der Sicherungssysteme. Damit richtet sich das Unternehmen gezielt an Anwender, die Werkzeuge regelmäßig in exponierten Arbeitsumgebungen einsetzen.

Links:

www.seilflechter.de

Erstmals wird das erweiterte Sortiment auf der A+A 2025 vom 4. bis 7. November vorgestellt. Seilflechter und NLG präsentieren die Produkte in Halle 1 am Stand C18. Besucher können sich dort die praktischen Vorteile demonstrieren lassen und sich zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beraten lassen. Bild: Seilflechter

Artikel per E-Mail versenden