Werkzeug sicher befestigt
Seilflechter erweitert sein Sortiment um ein Programm an Werkzeug-Absturzsicherungen des britischen Herstellers NLG. Unter dem Motto „Alles muss oben bleiben“ sollen Handwerker, Monteure und Servicetechniker künftig besser geschützt arbeiten können – auch in großen Höhen.
Ob Hammer, Schraubendreher, Funkgeräte oder Schutzbrillen – das Risiko herabfallender Gegenstände ist auf Baustellen und in Wartungsumgebungen groß. Mit den Produkten von NLG (Never Let Go), die Seilflechter ab sofort in Deutschland vertreibt, können Werkzeuge und Ausrüstung zuverlässig gesichert werden.
NLG gilt international als Vorreiter für Werkzeug-Absturzsicherungen. Die Lösungen sind robust, praxisgerecht und auf hohe Belastbarkeit ausgelegt. „
Der neue Seilflechter-Katalog bietet einen Überblick über das Sortiment und gibt praktische Hinweise für die Auswahl und den sicheren Einsatz der Sicherungssysteme. Damit richtet sich das Unternehmen gezielt an Anwender, die Werkzeuge regelmäßig in exponierten Arbeitsumgebungen einsetzen.
