Sensorikbranche leicht erholt

Die Sensorik- und Messtechnikbranche hat sich 2025 leicht stabilisiert. Eine Umfrage des AMA Verbands zeigt zum Jahresende steigende Umsätze und leicht wachsende Auftragseingänge. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Cyber-Resilienz, internationale Märkte und regulatorische Anforderungen für die Unternehmen zunehmend an Bedeutung.

Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik hat seine Mitglieder zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2025 befragt. Demnach zeigte sich im vierten Quartal ein moderater Aufwärtstrend. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 stiegen die Umsätze um ein Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten sie sogar um elf Prozent zu. Auch die Auftragseingänge entwickelten sich leicht positiv und erhöhten sich um zwei Prozent. Kurzarbeit spielte im vierten Quartal kaum eine Rolle. Der Exportanteil der Branche lag im Jahr 2025 bei rund 50 Prozent. Davon entfielen 31 Prozent auf Märkte innerhalb Europas.

Viele Unternehmen konzentrieren sich derzeit darauf, bestehende Märkte zu stabilisieren und neue Partnerschaften aufzubauen. Europa bleibt dabei eine zentrale Absatzregion für Sensorik- und Messtechnikprodukte.

Erstmals wurde auch der Stand der Vorbereitung auf den Cyber Resilience Act der EU abgefragt. Demnach sehen sich 31 Prozent der Unternehmen bereits gut vorbereitet. Weitere 33 Prozent befinden sich noch in der Planungsphase. Ebenso viele Unternehmen haben bislang noch keine konkreten Maßnahmen umgesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Cyber Resilienz in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Eine Sonderfrage der Umfrage beschäftigte sich außerdem mit der Bedeutung des indischen Marktes vor dem Hintergrund möglicher Handelsabkommen zwischen der Europäische Union und Indien. Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: 48 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihre Aktivitäten in Indien auszubauen. Weitere 19 Prozent prüfen einen Einstieg oder eine stärkere Präsenz, während etwa ein Viertel derzeit keinen konkreten Handlungsbedarf sieht.

Links:

www.ama-sensorik.de

„Die Sensorik und Messtechnikbranche hat sich 2025 moderat entwickelt“, sagt Philipp Gutmann, Geschäftsführer des AMA Verbands für Sensorik und Messtechnik. „Viele Mitgliedsunternehmen zeigen eine vorsichtige Zuversicht und arbeiten daran, sich auf die kommenden regulatorischen und technologischen Herausforderungen vorzubereiten. Der Fokus liegt klar auf Verlässlichkeit, Innovation und einer schrittweisen Stärkung der Cyber Resilienz.“ Bild: AMA

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