Sälzer lädt zu den 6. Marburger Sicherheitstagen

Am 9. und 10. September 2026 veranstaltet Sälzer auf seinem Campus die sechsten Marburger Sicherheitstage. Die Fachkonferenz widmet sich unter dem Motto „Ganzheitliche Sicherheitslösungen – Fortschritt im Wandel“ aktuellen Herausforderungen der physischen Sicherheit. Auf dem Programm stehen Fachvorträge, Diskussionen sowie praxisnahe Live-Demonstrationen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen aktuelle Bedrohungslagen sowie die Frage, wie sich technische, organisatorische und bauliche Maßnahmen zu wirksamen Sicherheitskonzepten verbinden lassen.

Der erste Veranstaltungstag ist Fachvorträgen gewidmet. Themen sind unter anderem die sicherheitspolitische Ausrichtung Europas, der Schutz kritischer Infrastrukturen, Resilienz, behördliche Anforderungen, Explosionsschutz sowie die Auswirkungen von Drohnen auf die Sicherheitsarchitektur. Weitere Beiträge befassen sich mit hybriden Bedrohungslagen und der Entwicklung belastbarer Schutzszenarien. Ergänzt wird das Programm durch Podiumsdiskussionen.

Am zweiten Veranstaltungstag stehen Live-Demonstrationen auf dem Sälzer Campus im Mittelpunkt. Besucher erhalten Einblicke in aktuelle Sicherheitslösungen und Hochsicherheitstechnologien und können sich direkt mit Fachleuten austauschen.

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Die Veranstaltung richtet sich branchenübergreifend an Verantwortliche für den Schutz von Menschen, Gebäuden und kritischen Infrastrukturen sowie an alle, die sich mit physischen Sicherheitskonzepten beschäftigen. Bild: Sälzer

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