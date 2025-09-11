Spie betreut DHM weiter

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat Spie erneut mit dem technischen Gebäudemanagement für das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin beauftragt. Der Dienstleister verantwortet den Betrieb und die Instandhaltung aller technischen Systeme und sorgt für ein stabiles Klima auf über 23.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Die Gebäude stellen hohe Ansprüche an das technische Gebäudemanagement. Jede Ausstellung erfordert konstante klimatische Bedingungen, die durch Jahreszeiten, Witterung und Besucherzahlen beeinflusst werden.

Spie überwacht und betreut dafür unter anderem 130 Nischenklimageräte und drei Kühltürme mit je 300 Kilowatt Leistung. So lassen sich empfindliche Exponate wie Handschriften, großformatige Gemälde oder zeitgeschichtliche Objekte optimal präsentieren und erhalten.

Als ESG-Lösungspartner begleitet der Dienstleister das Museum auch bei der Umsetzung ressourcenschonender Maßnahmen. Ein Beispiel ist die Umrüstung der Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technologie, die den Energieverbrauch deutlich reduziert.

Links:

www.spie.com

Der Vertrag mit Spie läuft über fünf Jahre und umfasst Heizung, Lüftung, Sanitär- und Klimatechnik ebenso wie Brand- und Sicherheitssysteme. Auch energetische Beratung gehört zum Leistungsumfang. Spie betreut mehrere Standorte, darunter den markanten Pei-Bau, die Neue Wache und das Depot. Bild: Deutsches Historisches Museum/Ulrich Schwarz

