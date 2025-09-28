Spie installiert neue Klinik-Kommunikationsplattform

Spie modernisiert die Kommunikationsinfrastruktur der Städtischen Kliniken Mönchengladbach. Eine neue IP-basierte Plattform mit ergänzender DECT-Telefonie ersetzt schrittweise die bestehende Telefonanlage. Ziel ist eine hochverfügbare, ausfallsichere Kommunikation im Klinikbetrieb – auch unter den besonderen Anforderungen kritischer Infrastrukturen.

Krankenhäuser gehören zur Kritischen Infrastruktur (KRITIS), da sie die medizinische Versorgung auch in Krisen- oder Ausnahmesituationen gewährleisten müssen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Ausfallsicherheit, Redundanz und IT-Sicherheit. Eine zuverlässige interne und externe Kommunikation gilt dabei als zentrale Voraussetzung für die Steuerung klinischer Abläufe.

Bereits im November 2025 wurden erste Komponenten der neuen Kommunikationslösung installiert. Dabei ging ein Teil der rund 950 geplanten DECT-Endgeräte in Betrieb. Bis zur geplanten Gesamtabnahme werden weitere Systemkomponenten schrittweise integriert. Die neue Plattform wurde parallel zur bestehenden Telefonanlage aufgebaut und mit dieser vernetzt, um die Kommunikation während der Umstellung jederzeit sicherzustellen.

Spie verantwortet die komplette Systemumstellung – von der Implementierung der OpenScape-Voice-Plattform über die Integration der DECT-Infrastruktur bis hin zur Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts.

Zusätzlich entwickelte das Unternehmen gemeinsam mit den Kliniken und beteiligten Partnern ein Notfall-Gateway. Dieses schaltet bei IT-Störungen automatisch auf die DECT-Kommunikation um und sorgt dafür, dass die Erreichbarkeit erhalten bleibt.

Links:

www.spie.com

Mit der neuen Infrastruktur soll die Kommunikation im Krankenhaus langfristig stabiler und zukunftsfähiger werden. Gleichzeitig unterstützt sie digitale Prozesse im Klinikbetrieb. Bild: Monsters of Media/Kamil Albrecht

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