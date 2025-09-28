SPS: Vahle zeigt Retrofit-Lösungen

Auf der SPS 2025 in Nürnberg präsentiert Vahle unter dem Motto „RetroFit for Future“ intelligente Steuerungslösungen und Retrofit-Konzepte für industrielle Anlagen. Im Fokus stehen Effizienz, Sicherheit und Konformität zur neuen EU-Maschinenverordnung, die ab 2027 verbindlich gilt.

Vahle zeigt auf der Smart Production Solutions (SPS) vom 25. bis 27. November 2025 in Nürnberg, wie bestehende Anlagen wirtschaftlich und zukunftssicher modernisiert werden können.

Unter dem Leitmotiv „RetroFit for Future“ demonstriert der Systemanbieter für Automatisierungs- und Energieübertragungstechnik, wie sich Produktionssysteme effizient, sicher und EU-konform gestalten lassen.

„Die bald in Kraft tretende EU-Maschinenverordnung ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Mit unseren Retrofit-Lösungen und dem vDRIVE-Steuerungsportfolio machen wir die Umsetzung einfacher und schaffen damit verlässliche Zukunftsperspektiven“, erklärt André Adolph, Business Unit Leiter Automotive bei Vahle.

„Die Modernisierung bestehender Anlagen ist der Schlüssel zu mehr Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Wir helfen unseren Kunden, ihre Produktionssysteme fit für die Zukunft zu machen“, ergänzt er.

Vahle thematisiert auf der SPS 2025 die Themen Retrofit und intelligente Steuerungen. Bild: Vahle

