Studie: Predictive Maintenance bringt Erfolge

von Zwick am 21. April, 2021

Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung Bearingpoint kommt zu dem Schluss, dass sich in Sachen Predictive Maintenance bereits viel getan hat. So hat jedes dritte Unternehmen bereits Projekte über die Pilotphase hinweg umgesetzt. Noch vor drei Jahren war gerade einmal jedes vierte Unternehmen in diesem Bereich aktiv. Und: Predictive Maintenance zahlt sich aus. Oftmals sind die Ergebnisse sogar besser als erwartet.

Links:

www.bearingpoint.com

Die technischen Hürden von Predictive Maintenance sind überwindbar, so eine aktuelle Studie. Bild: Bearingpoint

