Komfortabel schneiden und abisolieren

Mit dem Swifty CS erweitert Weidmüller sein Werkzeugprogramm um eine kompakte Lösung zum Schneiden und Abisolieren von Leitern. Das Werkzeug kombiniert beide Arbeitsschritte in einem.

Der neue Swifty CS eignet sich für PVC-isolierte feindrähtige und massive Leiter bis 2,5 Quadratmillimeter. Kupferleiter können eindrähtig bis 1,5 Quadratmillimeter und feindrähtig bis 2,5 Quadratmillimeter geschnitten werden.

Der Aufsatz wird auf unisolierte Schraubendreher mit 3,5 mm Klingendurchmesser gesteckt und anschließend fixiert. Laut Hersteller unterstützt das ergonomische Design ein kraftsparendes Arbeiten. Ein automatisch öffnender Mechanismus soll zudem einen flüssigen Arbeitsablauf ermöglichen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde laut Hersteller die Bedienbarkeit weiter verbessert. Der Swifty CS lässt sich mit nur einer Hand bedienen, wodurch die zweite Hand für weitere Arbeitsschritte frei bleibt. Vorteile soll dies insbesondere bei Arbeiten an Schraub- und Zugfederklemmen bieten.

Durch seine kompakte Bauform eignet sich das Werkzeug zudem für den mobilen Einsatz und kann platzsparend in Werkzeugtaschen transportiert werden.

Links:

www.weidmueller.com

Weidmüller bietet den Swifty CS sowohl als einzelnen Aufsatz als auch im Set mit passendem Schraubendreher an. Bild: Weidmüller

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