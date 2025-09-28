Platzsparend, effizient, in Rekordzeit verdrahtet

Die Stromversorgung spielt in der Anlagentechnik eine zentrale Rolle: Nur wenn sie dauerhaft und störungsfrei funktioniert, lassen sich teure Produktionsausfälle und aufwändige Wartungsmaßnahmen vermeiden. Die neuen PRO-eco-Stromversorgungen von Weidmüller kombinieren maximale Anlagenverfügbarkeit mit minimalem Platzbedarf und bestmöglicher Funktionalität.

Die Stromversorgungen von Weidmüller sind auf beengte Verhältnisse in Schaltschränken vorbereitet. Sie liefern Ausgangsströme von bis zu 10 A bei stabilen 24 V DC. Dabei erreichen sie einen Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent und minimieren dadurch sowohl Energieverluste als auch die Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Dies wiederum senkt die Anforderungen an die Kühlung und erhöht die Zuverlässigkeit der Anlage.

Die Serie sind die ersten Stromversorgungen mit Snap-In-Anschlusstechnik: Leiter mit und ohne Aderendhülse werden einfach bis zum Einrasten in die geöffnete Anschlussstelle gesteckt – ein akustisches Feedback durch ein hörbares Klicken und ein optisch-haptisches Feedback durch den herausspringenden grünen Pusher signalisieren die sichere Verbindung. Werkzeug wird durch diese Technik von Weidmüller überflüssig.

Die Stromversorgungen von Weidmüller schonen das Budget gleich auf mehreren Ebenen: Deutlich reduzierte Verdrahtungszeiten und leichterer Zugang beim Service sparen kostbare Zeit. Die besonders hohe Vibrationssicherheit verringert darüber hinaus die Gefahr lockerer Kontaktstellen und verlängert Serviceintervalle. Nicht zuletzt kann dank der zuverlässigen Snap-In-Verdrahtung auch weniger geschultes Personal eingesetzt werden. Höhere Prozesssicherheit führt so zu einer spürbaren Entlastung im Schaltschrankbau, die sich spürbar auszahlt.

Die zweite Generation der PRO-eco-Stromversorgungen ist mit den bisherigen Weidmüller-Geräten kombinierbar und lässt sich mit DC-USV-Lösungen, elektronischen Lastüberwachungen und Diodenmodulen kombinieren, was eine lückenlose Energieversorgung ermöglicht. Im Ergebnis steigt die Funktionssicherheit und empfindliche Steuerungselemente werden wirkungsvoll geschützt.

Geldwerte Synergieeffekte für Unternehmen, wie sie sich auch bei der Zusammenarbeit von Conrad Elektronic und Weidmüller bemerkbar machen: „An der Zusammenarbeit mit Conrad schätzen wir besonders die zügige Implementierung neuer Produkte sowie die weitreichende Vermarktung und gezielte Kundenansprache. Zudem erreichen uns aus dem Markt positive Rückmeldungen zur Integration der elektronischen Conrad-Kataloge in die Einkaufssysteme unserer gemeinsamen Industriekunden“, betont Dr. Christian Dülme, Geschäftsführer Weidmüller Deutschland & Regionalmanager DACH.

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Nähere Infos zu den Produkten gibt es hier.

Ausgangsströme von bis zu 10 A bei 24 V DC liefert diese Stromversorgungen. Bild: Weidmüller

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