Tiefenreinigung im Dauerbetrieb

Mikrofilament-Schwertbürste entfernt selbst feinste Staubpartikel zuverlässig

Staubpartikel sind in der Möbelproduktion eine große Herausforderung, da sie Oberflächen beschädigen und Ausschuss verursachen können, wenn sie nicht gründlich entfernt werden.

Herkömmliche Methoden wie Hand- oder Druckluftreinigung reichen oft nicht aus, da sie Partikel meist nur verschleppen und keine konstante Reinigungsqualität gewährleisten. Mit der neuen Kombi-Schwertbürste UNA U bietet Wandres eine Lösung, die auf Mikrofilament-Technologie basiert.

Die Filamente schaffen laut Hersteller eine große Kontaktfläche, haften selbst ohne Reinigungsmittel an den Partikeln und entfernen diese zuverlässig.

www.wandres.com

Staub und Partikel sind eine ständige Herausforderung in der Möbelproduktion, da sie Oberflächen beschädigen und zu Ausschuss führen können, wenn sie vor den einzelnen Bearbeitungsschritten nicht restlos beseitigt werden. Bild: Wandres GmbH micro-cleaning

