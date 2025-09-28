Topregal baut Montageservice aus

Topregal erweitert seinen Montageservice auf mehrere EU-Länder. Neben Deutschland können nun auch Kunden in Österreich, Frankreich, Polen, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Tschechien Regal- und Bühnenanlagen sowie Hallenbüros nach gültigen Sicherheitsstandards aufbauen lassen.

Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen mit einem externen Partner zusammen, der bislang im deutschen Markt Montagearbeiten übernommen hat – von Regalen über Hallenbüros bis hin zu LED-Banden und Videowänden. Diese Kooperation wird nun auf das EU-Angebot ausgeweitet.

„Da wir bereits mehrere Onlineshops in verschiedenen EU-Ländern betreiben und diese Länder auch beliefern, war der Integration eines Montageservices der nächste logische Schritt“, betont Jürgen Effner, Geschäftsführer der Topregal GmbH. Er ergänzt: „Zudem planen wir, diese Dienstleistung zukünftig in weiteren EU-Ländern anzubieten und unsere Internationalisierung voranzutreiben.“

Die Beratung und Planung für Kunden im Ausland finden in der jeweiligen Landessprache statt. Der gesamte Ablauf – von der Anfrage bis zum Aufbau – lässt sich in der Regel innerhalb von zwei Wochen realisieren. Je nach Produkt unterscheiden sich jedoch die Lieferzeiten: Lagerbühnen benötigen meist 20 bis 30 Tage, Regale können oft schon nach 1 bis 5 Tagen montiert werden.

Links:

www.topregal.com

Montagepartner im Einsatz: Regale, Bühnen und Hallenbüros werden fachgerecht aufgebaut. Bild: Topregal

