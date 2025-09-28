Über den Browser alles im Blick

Almemo Connect ist eine kostenlose Software von Ahlborn. Sie wurde konzipiert, um Messgeräte komfortabel zu konfigurieren und ihre Daten übersichtlich darzustellen.

Die Lösung ermöglicht nach Entwicklerangaben eine gleichzeitige Anbindung mehrerer Schnittstellen, eine individuelle Gestaltung von Dashboards und die einfache Weiterverarbeitung von Daten. Dank Browser-Steuerung eignet sie sich sowohl für den lokalen Einsatz als auch für den Fernzugriff.

Die Steuerung von Almemo Connect erfolgt vollständig über den Webbrowser. Damit können Anwender die Software nicht nur lokal, sondern auch von entfernten Rechnern aus nutzen –Voraussetzung ist eine TCP-Verbindung zum Installationsrechner.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 13.

Links:

www.ahlborn.com

Die Darstellung der Messwerte ist flexibel: Neben einer klassischen Anzeige stehen Tabellen und Liniengrafiken zur Auswahl. Bild: Ahlborn

Artikel per E-Mail versenden