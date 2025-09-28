Anzeige
Anzeige
Home   >   Messtechnik & Überwachungstechnik   >   Universelles Konzept für die Messtechnik

Universelles Konzept für die Messtechnik

von am 30. April, 2026

Almemo Messtechnik verbindet unterschiedliche Sensoren in einem System

In der industriellen Messtechnik müssen häufig unterschiedlichste physikalische Größen erfasst werden – von Temperatur und Feuchte bis hin zu elektrischen Signalen oder Strömungswerten.

Das Almemo System von Ahlborn verfolgt dafür einen universellen Ansatz: Ein Messgerät kann mit verschiedensten Sensoren kombiniert werden und so ganz unterschiedliche Messaufgaben übernehmen. Entscheidend ist dabei das intelligente Steckersystem.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.

Links:

www.ahlborn.com

Durch das modulare Konzept lässt sich das Almemo-System jederzeit erweitern. Bild: Ahlborn

Artikel per E-Mail versenden