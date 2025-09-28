Universelles Konzept für die Messtechnik
Almemo Messtechnik verbindet unterschiedliche Sensoren in einem System
In der industriellen Messtechnik müssen häufig unterschiedlichste physikalische Größen erfasst werden – von Temperatur und Feuchte bis hin zu elektrischen Signalen oder Strömungswerten.
Das Almemo System von Ahlborn verfolgt dafür einen universellen Ansatz: Ein Messgerät kann mit verschiedensten Sensoren kombiniert werden und so ganz unterschiedliche Messaufgaben übernehmen. Entscheidend ist dabei das intelligente Steckersystem.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.
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