Universelles Konzept für die Messtechnik

Almemo Messtechnik verbindet unterschiedliche Sensoren in einem System

In der industriellen Messtechnik müssen häufig unterschiedlichste physikalische Größen erfasst werden – von Temperatur und Feuchte bis hin zu elektrischen Signalen oder Strömungswerten.

Das Almemo System von Ahlborn verfolgt dafür einen universellen Ansatz: Ein Messgerät kann mit verschiedensten Sensoren kombiniert werden und so ganz unterschiedliche Messaufgaben übernehmen. Entscheidend ist dabei das intelligente Steckersystem.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.

Links:

www.ahlborn.com

Durch das modulare Konzept lässt sich das Almemo-System jederzeit erweitern. Bild: Ahlborn

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