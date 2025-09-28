Über die neue Rolle des Außendienstes

Wie sich der Service verändert (hat) und was noch passieren muss

Service wird zunehmend als integraler Bestandteil des Angebots und wesentliche Komponente der Rentabilität des Unternehmens betrachtet. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Bain & Company im Auftrag des Softwareunternehmens PTC. Demnach hat der Außendienst nicht mehr nur eine Reparatur- und Wartungsfunktion.

Er muss künftig auch zu den kommerziellen Unternehmenszielen und zum Aufbau eines digitalen Fadens der Anlagendaten als Basis für Business-Entscheidungen beitragen.

Der Servicewert wird über verbesserte Daten belegt und den Kunden vermittelt. Bild: This_is_Engineering, Pixabay

