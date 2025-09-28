Digitaler Zwilling im Fokus

PTC lädt am 6. und 7. Juli 2026 zur siebten Industrial Exchange nach Esslingen ein. Gemeinsam mit Festo stehen Strategien für die digitale Transformation im Maschinen- und Anlagenbau im Mittelpunkt. Im Fokus der Veranstaltung: der digitale Zwilling als Werkzeug für mehr Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.

Unter dem Motto „Der intelligente Produktlebenszyklus als Wachstumstreiber – Digitale Zwillinge als Schlüssel für Effizienz, Qualität und Wettbewerbsvorteil“ veranstaltet PTC Anfang Juli die siebte Ausgabe der Industrial Exchange. Gastgeber der zweitägigen Veranstaltung ist Festo in Esslingen.

Die Konferenz richtet sich an Entscheider und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Im Mittelpunkt stehen Praxisbeispiele und Strategien rund um die digitale Transformation sowie der Einsatz digitaler Zwillinge in Entwicklung, Fertigung, Betrieb und Service.

Mehrere Unternehmen geben Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte. Festo zeigt anhand eines Praxisbeispiels, wie sich Engineering-Prozesse optimieren lassen. Liebherr erläutert den Umgang mit steigenden Softwareanteilen in einem traditionell hardwaregeprägten Produktportfolio.

Die SMS Group berichtet über den Einsatz von Digital Mockups, Multi-CAD-Datenmanagement, KI-gestützter Teileklassifizierung und einer durchgängigen PLM-Strategie zur Verbesserung von Qualität und Projekteffizienz. DMG Mori stellt Ansätze zur Beschleunigung der Produktentwicklung vor.

Darüber hinaus präsentiert Prof. Dr.-Ing. Peter Burggräf von der Smarten Demonstrationsfabrik Siegen fünf Thesen für zukunftsfähige Produkte. Microsoft und PTC zeigen Perspektiven für den Einsatz agentenbasierter KI im Industrial Engineering auf.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Führung durch das Festo Technology Center, das Festo Experience Center sowie die Prototypenfertigung. Teilnehmer erhalten dabei Einblicke in aktuelle Technologien, Digitalisierungsstrategien und deren praktische Umsetzung.

Neben den Fachvorträgen bietet die Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch zwischen Anwendern, Technologieanbietern und Branchenexperten.

Links:

Alle Informationen und das komplette Programm finden Interessierte hier.

Die Teilnahme an der PTC Industrial Exchange ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Bild: Festo SE & Co. KG und PTC

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