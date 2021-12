Überkopf-Auffangsystem für Werkstatt- und Montagearbeiten

Mit seinem neuen Auffang- und Rückhaltesystem Kee Track erweitert Kee Safety sein Angebot an Absturzsicherungen um eine platzsparende Komplettlösung zur Festinstallation. Es ist ausgelegt zur Sicherung von bis zu vier Personen an allen Indoor-Arbeitsplätzen, die in erhöhten Positionen liegen und lässt sich sehr einfach an vorhandenen Dachkonstruktionen anbringen.

Die Inspektion von Flugzeug-Tragflächen, das Beladen oder Befüllen von Lkw und Kesselwagen, die Wartung großer Fahrzeuge und Baumaschinen – all das sind typische Beispiele für Arbeiten, die meist etliche Meter über dem Boden stattfinden. Gesetzgeber und Unfallversicherer schreiben für solche Fälle vor, dass die daran beteiligten Mitarbeiter vor Abstürzen zu schützen sind.

Für alle Betriebe, für die eine Errichtung maßgeschneiderter Bühnen, Brücken, Podeste oder Treppen nicht in Frage kommt – beispielsweise, weil dafür beispielsweise die Stellflächen fehlen – bietet Kee Safety nun die Absturzsicherung Kee Track an. Dabei handelt es sich um ein schienenbasiertes Überkopf-Auffangsystem, das sich in die Dachkonstruktionen von Werkstätten, Montagehallen, Logistikzentren oder Hangars integrieren lässt.

Weil es als reine Schraubverbindungslösung ausgelegt ist, sind dazu weder Schweißarbeiten noch Spezialwerkzeuge erforderlich. Dabei lässt sich Kee Track so konfigurieren, dass sich bis zu vier Personen mit je 140 Kilogramm Körpergewicht an dem beweglichen, ausziehbaren und von oben herangeführten Sicherungsseil des Systems anschlagen können.

Das Stahlseil ist in einem mobilen Läufer aufgerollt, der in einer von der Decke abgehängten Schiene gleitet und den Bewegungen der gesicherten Person folgt. Stolpert der Mitarbeiter und droht er zu fallen, fängt der Rückhaltemechanismus der Seilrolle – ähnlich dem Sicherheitsgurt im Auto – den Sturz auf und verhindert den Absturz.

Kee Safety bietet die neue Absturzsicherung als Komplettlösung an, die jeweils auf die konkreten Anforderungen und Vor-Ort-Bedingungen des Kunden angepasst wird. Bild: Kee Safety

