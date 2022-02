Sie punkten bei Montage und Wartung

von Zwick am 4. Februar, 2022

Kee Safety stellt unter anderem stationäre und mobile Arbeitsbühnen, Plattformen und Überstiege für den Einsatz in Industrie und Handwerk her. Vorwiegend kunden- und aufgabenspezifisch konfiguriert, leisten sie einen zentralen Beitrag für die Realisierung sicherer und prozessoptimierter Arbeitsumgebungen in Montage-, Wartungs- und Fertigungshallen sowie Werkstätten, Wagenhallen und Hangars.

Mit seinen Systemlösungen aus Aluminium, Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben für nahezu jede Anwendung und jede Branche passende und normgerechte Arbeitsbühnen, Plattformen und Überstiege bereit.

Von Vorteil ist, dass Kee Safety bei Bedarf die gesamte Prozesskette von der CAD-Planung bis zur Inbetriebnahme vor Ort abzudecken vermag und auf ein Produktsortiment zugreifen kann, das alle Komponenten und Bauelemente umfasst, die für die Realisierung stationärer und mobiler Konstruktionen erforderlich sind: Rohre, Verbinder, Geländer, Treppen, Türen, Rollen, Leitern, Laufflächen etc.

Ob also eine komplexe, modulare und hoch belastbare Arbeitsbühne für die Wartung von Flugzeug-Triebwerken benötigt wird oder eine kompakte und leicht verfahrbare Ein-Personen-Plattform zum flexiblen Einsatz im Lager – alles ist möglich, sogar bei schwierigen Raumsituationen mit verwinkelten Laufwegen oder engen Durchgängen.

Tipp: Überall dort jedoch, wo es auf eine gute elektrische Isolationswirkung ankommt, bewähren sich die Arbeitsbühnen, Plattformen und Überstiege aus glasfaserverstärktem Kunststoff – auch sie können je nach Kundenwunsch stationär oder mobil ausgeführt werden.

Anlässe für die Errichtung einer maßgeschneiderten Arbeitsbühne oder Plattform gibt es viele: Mal erweisen sie sich als Problemlösung für die Wartung großer oder schwer zugänglicher Fahrzeuge und Maschinen, ein anderes Mal dienen sie der sicheren Überbrückung der Fahrwege von Flurförderzeugen. Auch die Schaffung zusätzlicher Stell- und Lagerfläche ist ein häufiges Motiv. Bild: Kee Safety

