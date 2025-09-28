Überwachung einfach nachrüsten

Modulare Plug-and-Play-Lösungen, mit denen sich Anlagendigitalisierung und Energiemanagement ohne großen Aufwand und Fachwissen in Maschinen und Anlagen nachrüsten lassen, können zum Gamechanger werden. Wie das funktionieren kann und welche Vorteile das bringt, zeigt das Praxisbeispiel bei Novajet aus Chemnitz.

Nach über einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Wasserstrahltechnik wurde 2019 Novajet als „Spin-Off“ aus der Technischen Universität in Chemnitz gegründet. Ihre Gründer hatten viele Jahre unter anderem an der Leistungssteigerung des Wasserstrahls gearbeitet und eine Lösung entwickelt, mit der sich kleinste Strukturen zuverlässig mit Wasserstrahl schneiden lassen.

Entstanden sind daraus Mikrowasserstrahlanlagen fürs Präzisionswasserstrahlschneiden. Daneben bieten die Chemnitzer auch Dienstleistungen fürs Wasserstrahlschneiden an. Weil aber zu den Präzisionsschneidaufgaben auch vermehrt andere Anfragen eingingen, nutzen sie für diese Dienstleistungen Wasserstrahlschneidanlagen anderer Hersteller. Im Einsatz der Anlagen entdeckten die Experten verschiedene Optimierungs- und Energiesparpotenziale.

Um diese transparent und nutzbar machen zu können, benötigten sie jedoch digitale Prozess- und Energiedaten. Bei der Suche nach einer einfach nachzurüstenden Digitalisierungslösung zur Prozessdaten- und Energieüberwachung wurden sie fündig bei der Firma in.hub. Das Unternehmen bietet smarte IoT- bzw. IIoT-Devices zur Digitalisierung von Maschinen und Prozessen in der Industrie.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.

Links:

www.inhub.de

www.novajet.de

Die Schneiddüse ist beim Wasserstrahlschneiden eines der zentralen Elemente. Sie formt den Wasserstrahl und ist für die Beschleunigung abrasiver Schneidpartikel verantwortlich. Bild: Novajet

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