Eine präzise Überwachung ganz ohne Kontakt
Digitale Wirbelstromsensorik für die Zustandsüberwachung in rauer Umgebung
Die neue SPS-Serie von Avibia nutzt digitale Wirbelstromtechnik, um Schwingungen und Positionen rotierender Wellen berührungslos und präzise zu erfassen. Entwickelt von MC-Monitoring, ist das modulare System für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert – etwa bei Turbinen, Pumpen oder Elektromotoren.
Das Messsystem ermöglicht auf diese Weise eine präzise Erkennung von Unwuchten, Ausrichtungsfehlern, Lockerungen und Axiallagerverschleiß in rotierenden Maschinen. Eine robuste Bauweise, Temperaturbeständigkeit und digitale Schnittstellen machen die Lösung wartungsfreundlich und vielseitig einsetzbar.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.
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