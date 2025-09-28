Eine präzise Überwachung ganz ohne Kontakt

Digitale Wirbelstromsensorik für die Zustandsüberwachung in rauer Umgebung

Die neue SPS-Serie von Avibia nutzt digitale Wirbelstromtechnik, um Schwingungen und Positionen rotierender Wellen berührungslos und präzise zu erfassen. Entwickelt von MC-Monitoring, ist das modulare System für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert – etwa bei Turbinen, Pumpen oder Elektromotoren.

Das Messsystem ermöglicht auf diese Weise eine präzise Erkennung von Unwuchten, Ausrichtungsfehlern, Lockerungen und Axiallagerverschleiß in rotierenden Maschinen. Eine robuste Bauweise, Temperaturbeständigkeit und digitale Schnittstellen machen die Lösung wartungsfreundlich und vielseitig einsetzbar.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.

Links:

www.avibia.de

Der Wellenschwingungssensor verfügt über einen Stahlschutzschlauch mit digitalem Messverstärker. Der Digital Proximity Transmitter DPT-100 fungiert dabei als zentrale Auswerteeinheit des Systems. Er versorgt den angeschlossenen Sensor mit einem hochfrequenten Signal, das an dessen Spitze ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Dieses Feld induziert im metallischen Zielobjekt Wirbelströme, deren Eigenschaften sich mit jeder Bewegung des Objekts verändern. Die resultierenden Feldänderungen spiegeln präzise den Abstand zwischen Sensor und Messobjekt wider – und werden vom DPT-100 in ein entsprechendes Distanzsignal umgewandelt. Bild: Avibia

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