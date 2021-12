Von produkt- zu nutzerorientierten Modellen

IIoT-Plattform von Ziehl-Abegg für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik

www.ziehl-abegg.com

ZAbluegalaxy nennt sich die neu entwickelte cloudbasierte Industrial-Internet-of-Things-Plattform (IIoT) von Ziehl-Abegg. Als Anwendung, die als Software as a Service auf Mietbasis genutzt werden kann, bietet sie laut Entwickler einen schnellen Einstieg in das intelligente Gerätemanagement und die digitale Transformation. Die Lösung wurde dabei speziell für Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie für die Aufzugsbranche konzipiert und bietet nach Herstellerangaben spezifische Mehrwerte gegenüber einer Standard-Cloudlösung. Bild: Ziehl-Abegg