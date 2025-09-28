Vorausschauende Wartung für Spindeln

GMN setzt dafür auf IDEa-4S und digitale Zwillinge

Die Firma GMN Paul Müller Industrie, ein Hersteller von Hochtechnologie-Motorspindeln, fokussiert sich auf die Themen vorausschauende Wartung und das Servicegeschäft.

Mit der Einführung des modularen Spindelmanagementsystems IDEA-4S von GMN und der tiefen Integration von Konzepten wie der Asset Administration Shell (AAS) und Gaia-X-basierten Datenökosystemen transformiert das Unternehmen dabei seine Geschäftsmodelle.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 46 der aktuellen B&I.

Links:

www.gmn.de

Der Anspruch ist hoch: GMN möchte mit digitalen Zwillingen die Spindelwartung revolutionieren. Bild: GMN

