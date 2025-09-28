Neue Fertigungshalle für GMN

GMN Paul Müller Industrie investiert rund 28 Millionen Euro in eine neue Produktionshalle für Hochpräzisions-Kugellager am Standort Nürnberg. Der Neubau soll die Fertigung auf höchstem technischen Niveau sichern und den Standort langfristig stärken.

Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 8.650 Quadratmetern entsteht ein spezialisiertes Produktionsgebäude für die Fertigung von Hochpräzisions-Kugellagern. Bei voller Auslastung sollen dort rund 85 Mitarbeitende beschäftigt sein.

Ein zentrales Merkmal ist die schwingungsentkoppelte Bauweise. Die Bodenplatte des Feinmessraums ist vom restlichen Gebäude getrennt, um externe Vibrationen – etwa durch nahegelegene Bahnstrecken – zu minimieren. Damit sollen Fertigungstoleranzen im Submikrometer- bis Nanometerbereich gewährleistet werden. Auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden streng kontrolliert.

Die Produktion wird zudem weitgehend automatisiert. Interne Logistikprozesse sollen unter anderem durch autonome Transportsysteme unterstützt werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen, der Umzug in die neue Halle soll im ersten Quartal 2028 erfolgen.

Das neue Gebäude soll rund 15 bis 20 Prozent weniger Energie verbrauchen als der bisherige Standort. Die Energieversorgung erfolgt unter anderem über Geothermie sowie eine Photovoltaikanlage mit rund 430 kWp Leistung und einem 200 kW Batteriespeicher. Auf fossile Brennstoffe will GMN verzichten. Ergänzend soll klimaneutral zertifizierte Fernwärme eines lokalen Energieversorgers eingesetzt werden. Das Gebäude wird nach dem Standard NH 40 im KfW-Programm 299 errichtet.

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Mit einem Spatenstich hat die GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG den Bau einer neuen Produktionshalle in Nürnberg offiziell gestartet. Die Investition von rund 28 Millionen Euro ist die größte Einzelinvestition des Unternehmens in den vergangenen drei Jahrzehnten und ein klares Bekenntnis zum Standort. Bild: Lutz Wolf/GMN

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