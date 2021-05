Was es mit „LSM“ wirklich auf sich hat

von Zwick am 5. Mai, 2021

Lean Smart Maintenance (LSM) ist ein wissenschaftlich fundiertes Instandhaltungskonzept, das vom Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissenschaften (WBW) an der Montanuniversität Leoben (Österreich) entwickelt wurde. Das Instandhaltungskonzept LSM kombiniert dabei Smart-Maintenance (Effektivität) mit einem angepassten Lean-Ansatz (Effizienz). LSM trägt damit wesentlich zur langfristigen Erhöhung der Wertschöpfung eines Unternehmens bei. In Zusammenarbeit mit Boom Software entstand das gemeinsame Projekt, LSM in die digitale Welt zu bringen.

www.lean-smart-maintenance.net

www.boomsoftware.com

„Der Boom Maintenance Manager umfasst mehrere Module, die zusammen eine ganzheitliche Instandhaltungslösung ergeben“, erklären die Experten von Boom Software. Bild: Boom Software

