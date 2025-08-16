Webinar: Effiziente Wasserstoffprozesse

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft und spielt eine zentrale Rolle für die Energiewende. Seine Fähigkeit, erneuerbare Energie flexibel zu speichern und emissionsfrei nutzbar zu machen, macht ihn unverzichtbar für eine nachhaltige Energieversorgung. Doch nur mit präziser und zuverlässiger Messtechnik lassen sich Wasserstoffprozesse effizient und sicher gestalten.

Jumo lädt am Dienstag, den 9. September 2025, zu folgendem Webinar ein: „Effiziente Wasserstoffprozesse im Rampenlicht: Smarte Messtechnik als Schlüssel zur optimalen Elektrolyse“

Die Teilnehmer erleben um 10 Uhr (deutsch) oder um 15 Uhr (englisch) live, wie moderne Jumo-Produkte und -Lösungen entscheidend zur Effizienzsteigerung und Sicherheit in der Wasserstoffwirtschaft beitragen.

Die Referenten Rainer Moritz (Branchenmanager Erneuerbare Energien) und Viola Thiessen (Produktmanagerin Temperaturfühler) geben praxisnahe Einblicke, wie smarte Messtechnik die Qualität und Wirtschaftlichkeit von Elektrolyse-Prozessen optimiert.

Links:

Hier können Sie sich anmelden.

Das Webinar richtet sich an alle, die die Zukunft der Energie aktiv mitgestalten wollen – von Ingenieuren über Anlagenbetreiber bis zu Entscheidern der Energiebranche. Bild: Jumo

Artikel per E-Mail versenden