Weiss automatisiert End-of-Line

Die Weiss Kunststoffverarbeitung investiert gezielt in die Automatisierung nachgelagerter Prozessschritte im Spritzguss. Im Fokus stehen Prüf- und Verpackungsprozesse, die zunehmend in automatisierte Fertigungszellen integriert werden. Ziel ist eine durchgängige Prozesskette von der Entformung bis zur verpackten Bauteileinheit.

Die Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG richtet ihre aktuellen Investitionen auf die Automatisierung der nach dem Spritzguss folgenden Prozessschritte aus. Dazu gehören insbesondere die 100-Prozent-Prüfung kleinster Bauteile sowie die automatisierte Verpackung von Komponenten und Modulen.

Neben vier neuen Spritzgießmaschinen fließt ein wesentlicher Teil des Investitionsvolumens von rund einer Million Euro in die Weiterentwicklung automatisierter Linien und Zellen. In aktuellen Projekten integriert Weiss automatisierte Zellen für die Oberflächenprüfung mittels Bildverarbeitung sowie für die Verpackung direkt in den Spritzgießprozess. Damit wird die gesamte Prozesskette von der Entformung bis zur finalen Verpackung automatisiert abgebildet.

Ein barcodelbasiertes Etikettiersystem soll zudem Verwechslungen bei Verpackungen ausschließen. Gerade bei sehr kleinen und komplexen Bauteilen sei eine manuelle Sichtprüfung ohne Automatisierung kaum noch realisierbar, so das Unternehmen.

In weiteren Fertigungslinien kommen bereits robotergestützte visuelle Prüfsysteme zum Einsatz. Diese kontrollieren sowohl die Oberflächenqualität als auch zuvor aufgebrachte Kennzeichnungen.

Ergänzend nutzt Weiss kollaborative Roboter, die ohne trennende Schutzsysteme direkt mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Diese Kombination ermöglicht eine Arbeitsteilung zwischen präziser, ermüdungsfreier Robotik und flexibler manueller Tätigkeit.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten End-of-Line-Automatisierung, insbesondere im Bereich Verpackung. Je nach Kundenanforderung werden Bauteile entweder in Mehrwegbehältern bereitgestellt oder in Kartonagen verpackt.

Künftig sollen Kartonverpackungen weitgehend automatisiert gefaltet, befüllt und verschlossen werden. Dadurch sollen Fachkräfte entlastet und Kapazitäten für andere Aufgaben freiwerden.

Links:

https://www.weiss-kunststoff.de

Weiss integriert zunehmend automatisierte Prüf- und Verpackungszellen direkt in den Spritzgießprozess. Weiss

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