Weiße Dächer, kühle Räume

Triflex hat sein Prosolar Finish+ um ein vollständiges Abdichtungssystem erweitert. Die weiße Funktionsversiegelung senkt die Dachtemperatur und steigert die Effizienz von Photovoltaikanlagen.

Triflex Prosolar Finish+ kann die Oberflächentemperatur im Vergleich zu dunklen Dachbahnen um bis zu 50 Prozent senken. Das kühlt nicht nur Innenräume, sondern reduziert auch die Materialbewegung des Dachs, da Temperaturschwankungen geringer ausfallen. Besonders Photovoltaikanlagen profitieren von der erhöhten Solarreflexion, da sie bei niedrigeren Modultemperaturen effizienter arbeiten.

Das System kann als Beschichtung auf bestehende Abdichtungen wie Bitumen oder PVC sowie auf Betonflächen aufgetragen werden. In Kombination mit der PMMA-Abdichtung Triflex Protect wird laut Produktmanager Fabian Meyer „eine hohe Reflexion der Dachfläche“ erreicht.

„Bei der Nutzung des Triflex Prosolar Finish+ kann für den SRI-Wert ein Niveau von 113 erreicht werden.“ Auch nach 4.000 Stunden künstlicher Bewitterung bleibt der Wert mit 110 nahezu unverändert.

Die kalt applizierbare, schnell reagierende Versiegelung lässt sich abschnittsweise aufbringen. Je nach Flächengröße kann sie mit einer Rolle oder der Sprüh-Applikationsmaschine Triflex SAM verarbeitet werden, die eine gleichmäßige Schichtstärke sicherstellt. Damit eignet sich das System sowohl für kleinere Projekte als auch für großflächige Dachflächen. Bild: Triflex

