Zeiterfassung per App auf der Baustelle

Mit Crewcenter bietet Hilti eine speziell für die Bauindustrie entwickelte Lösung zur digitalen Zeiterfassung. Die Software erleichtert das Erfassen, Prüfen und Freigeben von Arbeitszeiten – mobil, flexibel und rechtssicher.

Mit Crewcenter hat Hilti eine Software zur mobilen und digitalen Zeiterfassung vorgestellt, die sich gezielt an Unternehmen in der Bauwirtschaft richtet. Ziel ist es, die Arbeitszeiterfassung effizienter zu gestalten – direkt auf der Baustelle per App oder später im Büro via Webbrowser. Durch den Wegfall manueller Prozesse sollen Abrechnung, Projektzuordnung und Nachverfolgung deutlich einfacher werden.

Crewcenter besteht aus einer App für Android und iOS sowie einer browserbasierten Oberfläche. Mitarbeitende können ihre Zeiten per Start/Stopp-Funktion in Echtzeit erfassen oder auch nachträglich eintragen.

Besondere Arbeitsbedingungen wie Schlechtwetter oder Bereitschaft lassen sich individuell hinterlegen. Projekte können vorab angelegt und bei der Buchung ausgewählt werden. Durch definierbare Benutzerrollen lassen sich Rechte gezielt vergeben – von der Teamleitung bis zur Verwaltung.

Interessierte können über ihren Hilti Vertriebspartner, das Hilti Service Center oder die Webseite Kontakt aufnehmen, eine Demo anfordern oder Crewcenter kostenlos testen.

Die Behse GmbH, ein Unternehmen für Betonbohr- und -sägetechnik mit drei Standorten, hat Crewcenter bereits im Einsatz. Geschäftsführer Michael Kapitzki berichtet: „Die größten Vorteile der Crewcenter Zeiterfassung liegen in der Zeitersparnis, der Rechtssicherheit, der sicheren Abwicklung und in der Möglichkeit, dezentrale Prozesse schneller zentral verwalten zu können.“ Bild: Hilti

