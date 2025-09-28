Zentrale Drehscheibe für Ersatzteile

Dematic realisiert gemeinsam mit dem belgischen Generalunternehmer Alheembouw ein automatisiertes Logistikzentrum für die belgische Staatsbahn NMBS. Die Anlage in Mechelen kombiniert Hochregallager und Autostore-System und soll künftig Ersatzteile für Wartung und Instandhaltung des Schienenfuhrparks bereitstellen.

Die belgische Staatsbahn NMBS errichtet in Mechelen ein neues Logistikzentrum für Komponenten und Ersatzteile. Die Anlage entsteht auf einem Brownfield-Gelände und soll bestehende Strukturen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ersetzen. Für die Intralogistik setzt NMBS auf eine Kombination aus Hochregallager und Autostore-System von Dematic. Generalunternehmer des Projekts ist Alheembouw, das Anfang 2025 den Zuschlag erhielt.

Kernstück der Anlage ist ein 45 Meter hohes und 120 Meter langes Hochregallager mit sechs Regalbediengeräten. In doppeltiefer Lagerkonfiguration entstehen mehr als 48.000 Palettenstellplätze. Drei angeschlossene Kommissionierstationen sollen schnelle Prozesse bei der Bereitstellung von Ersatzteilen ermöglichen.

Zusätzlich installiert Dematic ein Autostore-System auf einer Zwischengeschossebene. Das System verfügt über mehr als 17.000 Behälter, vier Swingport-Arbeitsstationen und sechs Roboter für Ein- und Auslagerprozesse.

Beide Lagerbereiche werden über das Warehouse-Control-System von Dematic miteinander verbunden. Ziel ist ein durchgängiger Materialfluss mit Echtzeitsteuerung aller Prozesse.

Links:

www.dematic.com/de

Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2027 vorgesehen. Bild: Dematic

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