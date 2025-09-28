Zertifizierung für Facility Services Manager
Mit dem neuen Kompetenzcheck für Facility Service Manager (FSM) macht der Verband RealFM auf sich aufmerksam. Die auftragnehmerseitige, zentrale Funktion des FSM – bisher in der Regel Objektleiter genannt – verdient nämlich besondere Aufmerksamkeit, klare Maßstäbe und gezielte Weiterentwicklung.
Der Facility Services Manager ist die Schlüsselfunktion dafür, dass Facility Services kalkulations- und planungskonform erbracht werden und für Auftraggeber vollständig nachweisbar sind. Er oder sie trägt Verantwortung für Themen wie Vertragserfüllung, Pflichtendelegation, Qualitätssicherung, Innovation und Kundenbeziehung – und damit für die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Facility Services-Providerbranche.
Mit dem RealFM-Kompetenzcheck erhalten Unternehmen und Fachkräfte ein praxisnahes Instrument, um die individuelle Qualifikation und Kompetenz von Mitarbeitern in der Rolle eines Facility Service Managers (noch gebräuchlich: Objektleiters) strukturiert zu erfassen, zu reflektieren und bei Bedarf gezielt weiterzuentwickeln.
Der Kompetenzcheck unterstützt:
- die systematische Bewertung von Fähigkeiten und Wissen rund um die Sicherstellung von Facility Services,
- die Sicherstellung von Qualität und Compliance im operativen Betrieb,
- die Weiterentwicklung der FSM-Rolle als professionelle Managementfunktion,
- und damit die nachhaltige Professionalisierung der Facility Services Provider insgesamt.
Der Verband und die Mitglieder von RealFM haben diese Priorität seit Langem betont – nun folgt mit dem FSM-Kompetenzcheck der erste Schritt für eine konkrete Umsetzung.
