Zertifizierung für Facility Services Manager

Mit dem neuen Kompetenzcheck für Facility Service Manager (FSM) macht der Verband RealFM auf sich aufmerksam. Die auftragnehmerseitige, zentrale Funktion des FSM – bisher in der Regel Objektleiter genannt – verdient nämlich besondere Aufmerksamkeit, klare Maßstäbe und gezielte Weiterentwicklung.

Der Facility Services Manager ist die Schlüsselfunktion dafür, dass Facility Services kalkulations- und planungskonform erbracht werden und für Auftraggeber vollständig nachweisbar sind. Er oder sie trägt Verantwortung für Themen wie Vertragserfüllung, Pflichtendelegation, Qualitätssicherung, Innovation und Kundenbeziehung – und damit für die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Facility Services-Providerbranche.

Mit dem RealFM-Kompetenzcheck erhalten Unternehmen und Fachkräfte ein praxisnahes Instrument, um die individuelle Qualifikation und Kompetenz von Mitarbeitern in der Rolle eines Facility Service Managers (noch gebräuchlich: Objektleiters) strukturiert zu erfassen, zu reflektieren und bei Bedarf gezielt weiterzuentwickeln.

Der Kompetenzcheck unterstützt:

die systematische Bewertung von Fähigkeiten und Wissen rund um die Sicherstellung von Facility Services,

die Sicherstellung von Qualität und Compliance im operativen Betrieb,

die Weiterentwicklung der FSM-Rolle als professionelle Managementfunktion,

und damit die nachhaltige Professionalisierung der Facility Services Provider insgesamt.

Der Verband und die Mitglieder von RealFM haben diese Priorität seit Langem betont – nun folgt mit dem FSM-Kompetenzcheck der erste Schritt für eine konkrete Umsetzung.

RealFM bietet den neuen FSM-Kompetenzcheck ab dem 1. Quartal 2026 an. Bild: Gerd Altmann from Pixabay

