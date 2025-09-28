20 Jahre RealFM

Der RealFM e. V. feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im November 2006 hat sich der Berufsverband als Plattform für Corporate Real Estate- und Facility Manager etabliert. Im Fokus stehen praxisorientierte Werkzeuge, fachlicher Austausch und die Weiterentwicklung von Corporate Real Estate- und Facility Management (CoReFM) in Unternehmen, Wissenschaft und Politik.

Am 13. November 2006 gegründet, ging RealFM aus dem IFMA Deutschland e. V. hervor. Ziel war von Beginn an eine eigenständige berufsständische Vertretung für Verantwortungsträger im Corporate Real Estate- und Facility Management (CREM/FM).

Als Gründungspräsident legte Prof. Senator E.h. Géza-Richard Horn (Amtszeit 2006 bis 2010) die strukturellen Grundlagen. Sein Nachfolger Thomas Knoepfle (2010 bis 2018) entwickelte Organisation und Inhalte weiter und stärkte die Position des Verbands im Marktumfeld. Auf dieser Basis arbeitet RealFM bis heute.

Inhaltlich rückt der Verband das integrierte Corporate Real Estate- und Facility Management (CoReFM) in den Mittelpunkt. Der amtierende Präsident Dirk Otto ordnet dies ein: „RealFM legt seit zwei Jahrzehnten mit dem Corporate Real Estate- und Facility Management (CoReFM) als integrierte Managementdisziplin den Fokus auf das Core Business. Mit rund 400 Mitgliedern – überwiegend auf Auftraggeber- und Nutzerseite – ist unser Verband ein praxisnaher Impulsgeber und ein verlässlicher Partner für Unternehmen, Wissenschaft und Politik.“

Nach eigenen Angaben zählen rund 400 Mitglieder zum Netzwerk, überwiegend aus der Auftraggeber- und Nutzerperspektive. Damit unterscheidet sich der Verband strukturell von anbietergeprägten Organisationen. Mit Blick auf aktuelle Transformationsprozesse sieht der Verband Handlungsfelder unter anderem in der Organisationsentwicklung von CREM- und FM-Strukturen, in der Digitalisierung, der nachhaltigen Flächenbewirtschaftung sowie in Ressourceneffizienz und Kompetenzentwicklung.

Netzwerk und Facharbeit: In Arbeits- und Regionalkreisen entstehen praxisorientierte Leitfäden und Positionspapiere. Bild: RealFM

