160 Jahre Oltrogge

Oltrogge aus Bielefeld begleitet den Wandel in der Industrie seit mittlerweile 160 Jahren – und zeigt, warum gerade mittelständische Industriepartner dabei eine zentrale Rolle spielen.

In einem von Kostendruck, technologischen Umbrüchen und steigenden Anforderungen geprägten industriellen Umfeld positioniert sich Oltrogge gezielt als mittelständischer Partner. Die gewachsene Unternehmensstruktur ermöglicht schnelle Entscheidungen und eine enge Kundenbindung.

„Wir verstehen uns als langfristigen Partner unserer Kunden, mit dem Anspruch, technologische Kompetenz mit praxisnaher Beratung zu verbinden“, sagt Daniel Oltrogge, geschäftsführender Gesellschafter in fünfter Generation. „Gerade als mittelständisches Unternehmen können wir schnell, flexibel und nah am Kunden agieren. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden künftig noch produktiver, nachhaltiger und resilienter machen.“

Gegründet 1866 als Eisenwarengeschäft in Bielefeld, entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich entlang der industriellen Anforderungen. Bereits in den 1930er-Jahren setzte Oltrogge auf Kompressoren und Lackiertechnik.

Ein wesentlicher Wachstumsschritt erfolgte 1981 mit dem exklusiven Vertrieb von Mazak-Werkzeugmaschinen. Seit 2003 ergänzt das Unternehmen sein Portfolio durch eigene Technologien, darunter Misch- und Dosieranlagen sowie Lösungen für komplexe Oberflächenprozesse.

Neue Impulse kamen zuletzt durch die Partnerschaft mit Atlas Copco im Bereich energieeffizienter Drucklufttechnik. Parallel dazu wurde die strategische Ausrichtung 2025 weiter geschärft – mit Fokus auf Oberflächentechnik, Drucklufttechnik und Werkzeugmaschinen.

Heute versteht sich Oltrogge als Engineering-Partner für industrielle Anwendungen. Rund 120 Mitarbeitende betreuen etwa 4.500 Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

Das Leistungsspektrum reicht von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Service kompletter Produktionslösungen. Im Fokus stehen integrierbare Systeme, die Effizienz steigern und gleichzeitig Themen wie Energieeinsparung, Prozesssicherheit und Transparenz adressieren – etwa durch digitale Monitoring- und Steuerungslösungen.

Links:

www.oltrogge.de

Kurze Entscheidungswege, hohe Flexibilität und langfristige Partnerschaften: Oltrogge bleibt bewusst ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen. Diese Struktur erweist sich in einem dynamischen Marktumfeld als Wettbewerbsvorteil – insbesondere für Kunden, die effiziente und nachhaltige Produktionslösungen benötigen. Bild: Oltrogge

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