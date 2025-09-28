Oltrogge auf der Paintexpo 2026

Vom 14. bis 17. April 2026 präsentiert sich Oltrogge auf der Paintexpo in Karlsruhe. In Halle 3, Stand 3324, zeigt das Unternehmen effiziente Lackier- und Druckluftlösungen. Im Mittelpunkt stehen Misch- und Dosiertechnik, prozesssichere Applikation sowie ein durchgängiger Systemansatz.

Anlässlich seines 160-jährigen Bestehens setzt das Bielefelder Familienunternehmen auf ein Standkonzept, das historische Entwicklung und heutige Engineering-Kompetenz verbindet. Statt einer reinen Produktpräsentation stellt Oltrogge deshalb ausgewählte Exponate in den Kontext moderner, ressourcenschonender Lackierprozesse. Der Fokus liegt auf praxisnahen Lösungen und fachlichem Austausch.

Ein zentrales Exponat ist die Misch- und Dosiertechnik der Eigenmarke Regular. Die Anlage ist auf schnelle Farbwechsel und gute Spülbarkeit ausgelegt. Eine mengengeregelte Dosierung aller Komponenten sorgt für ein präzises Mischungsverhältnis. Dadurch lassen sich hohe Oberflächenqualitäten bei reduziertem Wartungsaufwand erzielen.

Ergänzt wird das Portfolio durch mehrere Spritzpistolen, darunter eine speziell entwickelte Polyester-Spritzpistole für anspruchsvolle Anwendungen. Sie kann als Erweiterung zur Polyesterspritzanlage PSG 8 oder im Stand-alone-Betrieb eingesetzt werden. Das Außenmischprinzip, bei dem der Peroxid-Härter erst im Zerstäubungsluftkanal injiziert wird, erhöht die Prozesssicherheit und unterstützt eine gleichmäßige Applikation. Typische Einsatzfelder sind Anwendungen mit hohen Anforderungen an Oberflächenqualität, etwa im Fahrzeug- und Schiffbau, im Flugzeuginnenausbau oder bei hochwertigen Möbeln und Musikinstrumenten.

Lackier- und Drucklufttechnik integriert

Als Partner von Atlas Copco verfolgt Oltrogge einen ganzheitlichen Ansatz. Lackiertechnik und Druckluftversorgung werden als abgestimmtes Gesamtsystem betrachtet – von der Erzeugung über die Aufbereitung bis zur Überwachung der Druckluft.

Auf der Messe stehen neben technischen Lösungen auch konkrete Optimierungspotenziale im Fokus. Besucher können individuelle Anforderungen besprechen und Gutscheine für professionelle Druckluftmessungen erhalten.

Links:

https://www.oltrogge.de

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen in diesem Jahr ausgewählte Exponate, die exemplarisch für effiziente, ressourcenschonende und zukunftsfähige Lackierprozesse stehen. Bild: Oltrogge

Artikel per E-Mail versenden