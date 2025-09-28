25 Jahre VTH-Fachgruppe „Dichtungstechnik“

Im Jahr 2000 gründeten die auf Dichtungstechnik spezialisierten Unternehmen im VTH Verband Technischer Handel ihre Fachgruppe. Um das 25. Jubiläum gebührend zu feiern, trafen sich fast 80 Teilnehmende aus den VTH-Mitgliedsunternehmen und dem dazugehörigen Lieferantenkreis Ende November in Düsseldorf.

Simon Treiber (Berger S2B, Viernheim), seit 2019 Vorsitzender der VTH-Fachgruppe „Dichtungstechnik“, freute sich über die rege Beteiligung und dankte den vielen ehrenamtlich engagierten Kollegen. Die Ereignisse der letzten 25 Jahre ließen er und VTH-Geschäftsführerin Nadine Lorenz in einem „rockigen Rückblick“ musikalisch Revue passieren.

Im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung sammelte die Fachgruppe Spenden für die Stiftung Bildung. Einen Scheck über 11.100 Euro durfte die Stiftung entgegennehmen. Katja Hintze, Vorsitzende der Stiftung Bildung, bedankte sich herzlich – zum einen für die großzügige Summe, zum anderen bei den Unternehmen: „Danke, dass Sie ausbilden!“. Nach einem humorvollen Impuls von Kabarettist Martin Zingsheim („Die Menschen da draußen sind doch nicht ganz dicht!“) fand das gemeinsame Abendessen mit Blick ins Stadion statt.

Der zweite Tag des Treffens begann mit einem Fachforum. Florian Müller und Michael Zettler, Compounds (CH-Pfäffikon), stellten neu entwickelte aufblasbare Dichtungen vor. Marco Schildknecht, Frenzelit (Bad Berneck), zeigte anhand von typischen Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag, wie mithilfe eines Auslegungs-Tools die beste Dichtungslösung für den Kunden gefunden wird.

Inhaltlich schloss sich der Vortrag von Gerald Klein, Klinger (Idstein), an, der anhand von Schadensbildern Gründe für das Versagen von Dichtungen erläuterte. Über neue PFAS-freie Beschichtungen für Elastomere informierte Bettina Kremer, OVE Plasmatec (Weil im Schönbuch), und Stefan Maurer, Späh (Scheer), präsentierte Beispiele aus dem Bereich der additiven Fertigung und wie der 3D-Druck über das reine Prototyping hinausgeht.

Ergänzend zu den Dichtungsthemen bot Thomas Braun, retarus (München), einen einleuchtenden Überblick „Digitaler Auftragseingang – Technologien im Vergleich: Von OCR bis IDP“.

Bei der Mitgliederversammlung am 26.11.2025 in Düsseldorf wählten die Mitglieder der VTH-Fachgruppe „Dichtungstechnik“ den bisherigen Vorstand für weitere zwei Jahre (v.l.n.r.): Markus Gau (Haberkorn Deutschland, Feldkirchen), Vorsitzender Simon Treiber (Berger S2B, Viernheim), Roland Wuttge (Irle & Heuel, Siegen), Sascha Heitkamp-Röhlen (Kahmann & Ellerbrock, Bielefeld), Robert von Oelffen (Teigler, Düsseldorf). Bild: VTH/Kollaxo

