Eine Million Prüfplaketten …

Bereits 1.036.000 SAT-Prüfplaketten sind seit ihrer Einführung im Jahr 2009 im Markt im Einsatz. Die vom VTH Verband Technischer Handel e.V. initiierte Kennzeichnung gilt heute als etabliertes Qualitätsmerkmal für geprüfte und sichere Schlauchleitungen.

„Diese Zahl belegt eindrucksvoll, wie gut das System in der Industrie angenommen wird“, sagt VTH-Geschäftsführerin Nadine Lorenz. „Mit der SAT-Prüfplakette haben wir ein einheitliches und zugleich sichtbares Zeichen für geprüfte Sicherheit geschaffen – inzwischen über eine Million Mal.“

Die Prüfplaketten der VTH-Fachgruppe „Schlauch-, Armaturen- und Fluidtechnik“ (SAT) sind im Designregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen und dienen als farblich codiertes Kontrollinstrument. Sie zeigen auf einen Blick, wann eine Schlauchleitung gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erneut geprüft werden muss – vergleichbar mit der HU-Plakette am Auto.

Nur „Zertifizierte Fachbetriebe für Schlauch- und Armaturentechnik“, also Mitgliedsfirmen der Fachgruppe, die ihre Prüfbescheinigungen und Abnahmeprüfzeugnisse beim VTH registriert haben, dürfen die SAT-Prüfplakette vergeben. Bild: Kollaxo

