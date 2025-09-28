3M VHB Klebeband Max: Hochfeste Klebeverbindungen

3M erweitert sein Klebtechnik-Portfolio um die VHB Klebeband Max Serie — eine Produktlinie für hochfeste industrielle Klebeverbindungen, die mechanische Verbindungstechniken wie Schrauben, Nieten oder Schweißen ersetzen soll.

Die Klebebänder basieren auf einer speziell entwickelten Acrylchemie und sind für dauerhafte Verbindungen unter hohen Belastungen ausgelegt. Ergänzend bietet 3M einen speziell abgestimmten Haftvermittler an, der die Haftung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen verbessert.

Einsatzgebiete: Transport, Bau und Hausgeräte

Die VHB Klebeband Max Serie eignet sich für Anwendungen im Transportwesen, Bauwesen sowie in der Hausgeräteindustrie. Typische Einsatzgebiete sind das Verkleben von Paneelen mit Rahmen, das Anbringen von Versteifungen sowie weitere konstruktive Klebeaufgaben. Die Produktlinie kann neben mechanischen Verbindungen auch Flüssigklebstoffe in verschiedenen Anwendungen ersetzen.

Technische Ausführung und Haftvermittler

Die Serie ist in vier Bandstärken von 0,6 bis 2,3 mm erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum industrieller Anforderungen ab. Der passende Max-Haftvermittler ist in verschiedenen Gebindegrößen verfügbar und speziell auf die Klebebänder abgestimmt, um die Verbindungsqualität unter schwierigen Bedingungen zu optimieren.

Links:

https://engage.3m.com/VHB_Tape_Max_Demo_DACH

Die neue 3M VHB Klebeband Max Serie ist für hochfeste Klebeverbindungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Bild: 3M

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