Neue 3M Speedglas G5-03

Mit der Serie G5-03 bringt 3M eine neue Generation seiner Speedglas Schweißmasken auf den Markt. Die Modelle zeichnen sich durch hohen Tragekomfort, moderne Filtertechnologie und praxisgerechte Funktionen aus.

Im Mittelpunkt der Serie steht die Schweißmaske G5-03 Pro Air. Sie vereint ergonomisches Design, modernste Filtertechnologie und ein leistungsstarkes Gebläse-Atemschutzsystem. Damit richtet sie sich an Schweißer, die täglich unter schwierigen Bedingungen arbeiten und besonderen Wert auf Sicherheit und Komfort legen.

Die Modelle der Serie ermöglichen die Einstellung verschiedener Farbtöne in der Dunkelstufe. Eine Besonderheit ist die Tipp-Funktion, mit der Anwender durch einfaches Antippen an der Seite der Maske schnell zwischen Schweiß-, Schleif- und Trennmodus wechseln können. Ergänzend bietet die modulare Bauweise zahlreiche Optionen für Zubehör, sodass die Masken auf unterschiedliche Arbeitssituationen angepasst werden können.

Neben der Pro-Air-Ausführung gibt es die G5-03 E Schweißmaske. Sie ist leichter, robust und damit besonders für kleinere Betriebe oder wechselnde Einsatzorte geeignet. Das Modell ist mit verschiedenen Schweißfiltern der Serie kompatibel und stellt eine kostengünstige Alternative dar.

www.3m.de/arbeitsschutz

Alle Schweißmasken der Serie G5-03 schützen vor Strahlung, Funken und Schweißspritzern und sind zugleich für Schleifarbeiten geeignet. Mit modularen Erweiterungen und Zubehör lässt sich die Ausstattung individuell anpassen. Bild: 3M

