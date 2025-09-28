Produkte testen und Services entdecken

Auf der electronica 2026 zeigt Conrad Electronic Lösungen für die technische Beschaffung. Im Mittelpunkt stehen Produkte aus Automation und Messtechnik, Services für schwer verfügbare elektronische Bauteile sowie ein neues Rechnungsmodell, das Einkaufsprozesse vereinfachen soll. Die Messe findet vom 10. bis 13. November in München statt.

Am Stand in Halle B5, Stand 241, können Besucher unter anderem Schallkameras, Labornetzteile und Stereomikroskope fürs Nanolöten sowie Produkte von Herstellern wie Siemens, Tektronix, Fluke, Phoenix Contact und Weller testen.

Mit dem sogenannten „Potential Finder“ können Messegäste außerdem ermitteln, welche Beschaffungsservices zu ihrem Unternehmen passen. Dazu zählt die Beschaffung elektronischer Bauteile über Electronic Direct, ein Unternehmen der Conrad Gruppe.

Es unterstützt Kunden bei der Suche nach nicht regulär verfügbaren, abgekündigten oder kurzfristig benötigten Komponenten. Auch das frühzeitige Management von Obsoleszenzrisiken gehört zum Angebot.

Eine Rechnung für verschiedene Anbieter

Ein weiteres Thema ist der Beschaffungsprozess selbst. Mit „Invoice by Conrad“ will das Unternehmen die Abwicklung vereinfachen: Conrad tritt künftig als zentraler Ansprechpartner und alleiniger Rechnungssteller auf, unabhängig davon, ob Kunden Produkte aus dem eigenen Sortiment oder von Marketplace-Partnern beziehen.

„Für Industriekunden zählen in der B2B-Beschaffung neben der Schnelligkeit vor allem zwei Dinge: Produktqualität und Verlässlichkeit. Denn die falsche oder zu spät gelieferte Komponente kann im schlimmsten Fall das Prototyping gefährden oder die komplette Produktion stilllegen“, erklärt Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic.

Biathlon am Messestand

Neben den Beschaffungsthemen setzt Conrad auf ein sportliches Rahmenprogramm. Am 11. November ist die Biathletin Franziska Preuß von 10 bis 12 Uhr am Messestand zu Gast. Besucher können zudem beim Laserschießen im „Biathlon-Tunnel“ ihre Treffsicherheit testen. Für die besten Teilnehmer winken VIP-Tickets für den Biathlon-Weltcup.

Links:

https://www.conrad.de/de/veranstaltungen/electronica.html

Von der Messtechnik bis zur Automation: Auf der electronica 2026 präsentiert Conrad Electronic einen Ausschnitt seines Sortiments. Bild: Conrad

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