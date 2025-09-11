Baak: Natürlich sicher gehen

Der Sicherheitsschuhhersteller Baak präsentiert auf der A+A 2025 in Düsseldorf neue Modelle und Technologien, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen. Unter dem Motto „Die Natur setzt sich durch“ zeigt das Familienunternehmen, wie sich Schutz, Ergonomie und Nachhaltigkeit verbinden lassen.

Baak stellt vom 4. bis 7. November auf der A+A in Düsseldorf (Halle 9, Stand D44) Sicherheitsschuhe vor, die den Arbeitsalltag gesünder gestalten sollen. Das Unternehmen setzt dabei auf Entwicklungen, die das natürliche Abrollen des Fußes fördern und so Belastungen für Knie, Rücken und Gelenke reduzieren. „Auf unserem Weg haben wir zunehmend festgestellt, wie wichtig es ist, natürliche Bewegungen zu fördern“, sagt Ingo Grusa, geschäftsführender Inhaber von Baak.

Ein Highlight am Messestand ist der neue knöchelhohe S3S-Stiefel Pegasus aus der „Barefoot“-Serie. Mit weiterem Vorfußbereich, großzügigem Zehenraum und extrabreiter Schutzkappe kombiniert er hohe Sicherheit mit dem patentierten Go&Relax-System. Dieses ermöglicht ein anatomisch korrektes Abknicken der Zehengrundgelenke und bezieht alle fünf Zehen in die Bewegung ein. So sollen Überlastungen vermieden und der Tragekomfort gesteigert werden.

Neben den Barfußstiefeln zeigt Baak Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen. Mit speziellen Damenleisten und Modellen wie „Stella“ berücksichtigt der Hersteller die Anatomie weiblicher Füße. Für Beschäftigte mit Hallux valgus bietet der Sicherheitsschuh „Sid“ eine Kombination aus dehnfähigem Strickschaft, leichter Durchtritthemmung und Boa-Fit-Drehverschluss.

Links:

www.baak.de

Zum Thema Barfußschuhe wird Experte Alexander Tok am Stand präsent sein. Er hält von Dienstag bis Donnerstag jeweils um 11 und 14 Uhr Vorträge und steht für den persönlichen Austausch zur Verfügung. Bild: Baak

Artikel per E-Mail versenden