Mehr Halt für schmale Füße

Schmale Füße finden in Sicherheitsschuhen oft nicht genügend Halt – mit Folgen für Ergonomie und Belastung im Arbeitsalltag. Eine neue Einlegesohle soll genau dieses Problem lösen. Sie reduziert überschüssigen Raum im Schuh und verbessert die Fußführung, ohne Komfort oder Schutzfunktion einzuschränken.

Sicherheitsschuhe gehören in vielen Branchen zur Grundausstattung. Doch Standardleisten passen nicht jedem Fuß. Gerade bei schmalen Fußformen entsteht häufig zu viel Innenvolumen. Die Folge: Der Fuß rutscht im Schuh, die Führung fehlt. Beschäftigte gleichen dies oft durch unnatürliche Bewegungen aus – was Muskeln und Gelenke zusätzlich belastet und die Ermüdung beschleunigt.

Mit der neuen ESD-Einlegesohle „ComfyFit“ setzt Baak an diesem Punkt an. Die Einlage ist voluminöser ausgeführt und reduziert gezielt überschüssigen Raum im Schuh. Dadurch wird der Fuß stabiler geführt.

„Gerade bei schmalen Füßen geht im Schuh oft entscheidende Stabilität verloren“, erklärt Ingo Wietrzychowski, Orthopädieschuh-Techniker bei Baak. „Mit ComfyFit schaffen wir gezielt mehr Halt und unterstützen ein natürliches Gangbild, auch an langen Arbeitstagen.“

Die Entwicklung folgt einem klaren ergonomischen Ansatz: Produkte sollen sich an die Anatomie des Fußes anpassen. Eine Kugelferse verbessert den Fersenhalt und reduziert das Rutschen im Schuh. Gleichzeitig werden Ausgleichsbewegungen verringert und die Stabilität bei Bewegung erhöht.

Für Beschäftigte in Bau, Handwerk, Industrie oder Logistik kann das die Belastung im Alltag spürbar reduzieren. Atmungsaktive und antibakterielle Materialien sorgen zusätzlich für ein angenehmes Fußklima.

Links:

www.baak.de

Die Einlegesohle ist ESD-tauglich und kann orthopädisch nach DGUV-Regel 112-191 angepasst werden. Ab Mai wird sie in ausgewählten Modellen der Bau-Serie serienmäßig integriert. Dabei reduziert sich die Schuhweite von 12 auf 11. Bild: Baak

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