Sicherheitsschuhe für Frauen

Frauen arbeiten zunehmend in Handwerk und Industrie – doch bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sind viele Produkte noch immer auf männliche Träger ausgelegt. Der Hersteller Baak bringt deshalb zwei Sicherheitsschuhe auf den Markt, die gezielt für Frauenfüße entwickelt wurden. Die Modelle Alea und Alessia kombinieren eine angepasste Passform mit mehreren ergonomischen Funktionen.

Der Halbschuh Alea und der knöchelhohe Stiefel Alessia sind als S3S-Sicherheitsschuhe ausgeführt und seit Kurzem im Fachhandel erhältlich. Beide Modelle entstehen auf speziellen Damenleisten. Dabei berücksichtigt der Hersteller typische Unterschiede zur männlichen Fußform – etwa eine schmalere Ferse, einen veränderten Volumenverlauf im Vorfußbereich und eine geringere Spannhöhe.

Ziel ist eine stabilere Führung des Fußes im Schuh. Das kann verhindern, dass der Fuß im Schuh rutscht, und erhöht zugleich den Tragekomfort bei längeren Arbeitseinsätzen.

„Viele Sicherheitsschuhe orientieren sich noch immer zu wenig an der weiblichen Fußform“, sagt Christian Grusa, Mitgeschäftsführer von Baak. „Mit Alea und Alessia zeigen wir erneut, dass Schutz und Passform zusammengehören.“

Technisch setzen die Modelle auf mehrere Lösungen des Herstellers. Dazu gehört der textile Durchtrittschutz Neoshield, der leicht und flexibel ausgeführt ist und aus recyceltem Material besteht. Eine Zwischensohle mit High Rebound soll für gedämpftes Auftreten sorgen.

Ergonomische Unterstützung versprechen zudem das patentierte Go&Relax-System sowie die sogenannte Balance Zone, die die natürliche Abrollbewegung fördern sollen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine ESD-fähige Softstep+-Einlegesohle und einen Boa-Verschluss, der eine schnelle und präzise Anpassung ermöglicht.

Links:

www.baak.de

Ein gut sitzender Sicherheitsschuh kann Fehl- und Ausgleichsbewegungen reduzieren, die Muskulatur entlasten und das Gangbild stabilisieren. Das ist sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmen relevant, die Wert auf Akzeptanz und Sicherheit ihrer Schutzausrüstung legen. Bild: Baak

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