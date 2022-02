Berliner U-Bahn bekommt CM-System

von Zwick am 14. Februar, 2022

Brüel & Kjær Vibro, ein Unternehmen der NSK-Gruppe, hat mit Stadler Rail einen Vertrag über die Installation des Condition Monitoring Systems VCM-3 in 606 Waggons der Berliner U-Bahn unterzeichnet. Das System wird einen Beitrag dazu leisten, die Wartungspläne der Waggons zu optimieren, die Betriebszeit auf hohem Niveau zu halten und die Betriebskosten zu senken.

Der Auftrag ist Teil eines kürzlich von der Stadler Rail AG, Bussnang/ Schweiz gewonnenen Vertrags, der die Lieferung von bis zu 1.500 neuen Waggons für das Berliner U-Bahn-Netz vorsieht. Der Rahmenvertrag hat einen Wert von fast 3 Milliarden Euro und ist damit einer der größten jemals in Europa vergebenen Lieferverträge für den öffentlichen Nahverkehr. Gebaut werden die U-Bahnen am Standler-Standort in Berlin-Pankow.

Bei der Condition-Monitoring-Lösung von B&K Vibro, die hier zum Einsatz kommen wird, erfassen Schwingungssensoren den Betriebszustand von Lagern und anderen rotierenden Komponenten der Schienenfahrzeuge.

Sie stellen Daten für die On-Board-Diagnose bereit, die von der zugehörigen Analyse-Software ausgewertet werden. Die kontinuierliche Überwachung der Komponenten schafft eine wesentliche Voraussetzung für einen zuverlässigen und sicheren U-Bahn-Betrieb.

Links:

www.nskeurope.de

Die CMS-Lösung ermöglicht hier das Implementieren von vorausschauenden Wartungsstrategien. Diese erlauben nicht nur die Optimierung von Wartungsplänen. Sie leisten auch einen Beitrag zur Steigerung der Betriebszuverlässigkeit und der Betriebszeit der Bahnen bei einer „schlanken“ Kostenstruktur. Bild: BVG Berliner Verkehrsbetriebe

