Betrieb des Windparks sicher machen

Auf der Husum Wind 2025 zeigt Liveye mit dem energieautarken Prosolar-System und der kompakten Mietlösung NSTR zwei Überwachungstechniken, die Windparks auch in abgelegenen Lagen wirksam vor Diebstahl, Vandalismus und unbefugtem Zugriff schützen.

Windparks liegen oft abgelegen und sind daher besonders anfällig für Kabeldiebstähle und Vandalismus. Das energieautarke Liveye Prosolar arbeitet mit drei Solarpanels und einer Brennstoffzelle. Ein 6,5 Meter hoher Videoturm, ausgestattet mit zwei PTZ-Kameras, überwacht einen Radius von 200 Metern. Eine vertikal ausgerichtete Kamera mit 360-Grad-Skyview ermöglicht zusätzlich die visuelle Kontrolle der Rotorblätter, um Schäden frühzeitig zu erkennen.

Für Standorte mit Stromanschluss bietet Liveye das kompakte NSTR-System an. Fünf integrierte Kameras überwachen rund 4.300 Quadratmeter und liefern Bilder mit hoher Detailgenauigkeit. Die Montage ist flexibel an Wänden, Zäunen oder Masten möglich. Nutzer profitieren von einer monatlichen Mietstruktur, Wartungsvertrag und direkter Ansprechbarkeit.

Bei allen Liveye-Systemen analysiert KI-gestützte Software die Kamerabilder. Werden Unbefugte erkannt, geht eine Meldung an die 24/7-Leitstelle. Dort wird „Maßnahmen nach Vorgabe des Kunden“ eingeleitet. Über integrierte Lautsprecher sprechen Mitarbeiter Täter direkt an, sichern Beweise und alarmieren Polizei oder Sicherheitsdienste.

Auf der diesjährigen Husum Wind vom 16.-19.09.2025 stellt Liveye in Halle A2 am Stand C13 zwei branchengeeignete Überwachungslösungen vor. Bild: Liveye

