Wieland Electric auf der Husum Wind 2025

Vom 16. bis 19. September 2025 präsentiert Wieland Electric auf der Husum Wind sein Portfolio an elektrotechnischen Lösungen für Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen.

Ein Schwerpunkt liegt auf steckbaren Infrastruktursystemen, die eine schnelle und fehlerfreie Installation in der Turbine ermöglichen. Darüber hinaus bietet Wieland retrofitfähige Lösungen, mit denen sich auch bestehende Anlagen nachrüsten lassen.

Ergänzt wird das Angebot durch moderne Kommunikations- und Steuerungstechnik, die robust, zuverlässig und für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt ist.

Auch die Außenbeleuchtung wird berücksichtigt: Wieland präsentiert Systeme, die sich durch hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Damit lassen sich selbst in sensiblen Bereichen wie Übergangsstücken oder Plattformen sichere Sichtverhältnisse gewährleisten.

www.wieland-electric.com

Ob Neubau oder Nachrüstung – die Produkte von Wieland Electric unterstützen Betreiber dabei, Windkraftanlagen effizienter, sicherer und zukunftsfähiger zu machen. Als langjähriger Partner der Branche setzt das Unternehmen auf praxisorientierte Technik und ganzheitliche Systemlösungen „made in Germany“. Bild: Wieland Electric

