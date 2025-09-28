B&I Messezeitung maintenance Dortmund 2026

Die kommende Printausgabe der B&I (01/2026), die bereits am 9. Februar 2026 erscheint, enthält erneut die offizielle Messezeitung zur maintenance Dortmund 2026.

Deutschlands Leitmesse für industrielle Instandhaltung findet am 25. und 26. Februar 2026 in Dortmund statt. Wie in den Vorjahren veröffentlicht Wolff Publishing im Vorfeld die begleitende B&I Messezeitung.

Ausstellende Unternehmen werden gebeten, sich frühzeitig Anfang Januar per E-Mail an die Redaktion zu wenden, um ihre auf der Messe präsentierten Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für eine Aufnahme in die Messezeitung anzumelden.

Redaktionsschluss ist der 9. Januar 2026.

Links:

www.b-und-i.de

Die B&I begleitet die Messe – hier die Titelseite der Ausgabe zur Messe 2025 – bereits seit vielen Jahren mit der Messezeitung. Bild: B&I

