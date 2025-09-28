Bilfinger saniert im laufenden Kraftwerksbetrieb

Bilfinger modernisiert zwei Generatoreinheiten im österreichischen Wasserkraftwerk Garsten-St. Ulrich. Der Auftrag umfasst die Fertigung neuer Komponenten, die Überholung bestehender Bauteile sowie Demontage, Montage und Inbetriebnahme. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit und Effizienz der Stromerzeugung langfristig zu sichern.

Der internationale Industriedienstleister Bilfinger SE hat von der Ennskraftwerke AG einen Auftrag zur Sanierung von zwei Generatoreinheiten im Wasserkraftwerk Garsten-St. Ulrich in Oberösterreich erhalten. Die Arbeiten sollen bis März 2028 abgeschlossen werden.

Das Kraftwerk in der Gemeinde St. Ulrich und Garsten erzeugt jährlich durchschnittlich 157 Gigawattstunden Strom und versorgt damit rund 40.000 Haushalte in der Region. Die Modernisierung der Generatoren soll dazu beitragen, die Anlage langfristig zuverlässig und effizient weiterzubetreiben.

Neue Statoren und Rotorpole

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen die Erneuerung der beiden Statoren, sämtlicher Rotorpole sowie der Lüfter. Diese Komponenten werden bereits vor Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeiten von Bilfinger gefertigt. Weitere Generatorkomponenten werden geprüft, aufgearbeitet und anschließend wieder installiert.

Bilfinger übernimmt dabei die komplette Umsetzung – von der Vorfertigung über die Demontage und Aufbereitung bis zur Installation und Inbetriebnahme der Generatoreinheiten.

Langjährige Partnerschaft fortgesetzt

Der Auftrag knüpft an eine jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Bilfinger und den Ennskraftwerken an. Michaela Steinparz, Pressesprecherin der Ennskraftwerke AG, erklärt: „Bilfinger hat sich für uns als zuverlässiger Partner erwiesen, der höchste Qualitätsstandards erfüllt und anspruchsvolle Zeitpläne einhält“.

Auch Thierry Burki, Segment President Central Europe bei Bilfinger, sieht in dem Projekt einen wichtigen Beleg für die Kompetenz: „Dass wir unsere Zusammenarbeit mit den Ennskraftwerken weiter ausbauen konnten, ist der Verdienst unserer Experten-Teams. Der Auftrag ist ein herausragendes Beispiel für Bilfingers Expertise im Bereich Rotating Equipment – insbesondere für kritische Infrastruktur.“

Lebensdauer von Anlagen verlängern

Wasserkraftgeneratoren sind auf Betriebszeiten von 50 bis 100 Jahren ausgelegt und zählen damit zu den langlebigsten Komponenten der Energieerzeugung. Durch die gezielte Sanierung sollen die Anlagen weiterhin mit hoher Verfügbarkeit und Effizienz betrieben werden können.

Links:

www.bilfinger.com/de/

Das Wasserkraftwerk Garsten-St. Ulrich in Oberösterreich wird umfassend modernisiert. Bilfinger saniert dort zwei Generatoreinheiten. Bild: Ennskraftwerke AG

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